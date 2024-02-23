Немецкий офицер дал прогноз по спецоперации на 2024 год

Дальнейшая судьба спецоперации РФ на Украину будет определяться тремя фундаментальными признаками. Украина будет ожидать действий от стран Запада, так как у Киева практически не осталось боеприпасов, а также защиты, которая также повлияет на дальнейшие действия.