Немецкий офицер дал прогноз по спецоперации на 2024 год

Дальнейшая судьба спецоперации РФ на Украину будет определяться тремя фундаментальными признаками. Украина будет ожидать действий от стран Запада, так как у Киева практически не осталось боеприпасов, а также защиты, которая также повлияет на дальнейшие действия.
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