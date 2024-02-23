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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Немецкий офицер дал прогноз по спецоперации на 2024 год

Дальнейшая судьба спецоперации РФ на Украину будет определяться тремя фундаментальными признаками. Украина будет ожидать действий от стран Запада, так как у Киева практически не осталось боеприпасов, а также защиты, которая также повлияет на дальнейшие действия.

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