Мировое обозрение

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Представитель талибов Муджахид обвинил Запад в бесчеловечности из-за эвакуации ценных специалистов

Представитель талибов Муджахид обвинил Запад в бесчеловечности из-за эвакуации ценных специалистов

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* (запрещено в России как террористическое) Забиулла Муджахид пожаловался, что западные страны вместе со своими гражданами эвакуируют из Афганистана местных квалифицированных специалистов.

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