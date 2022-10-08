Конспирологи увидели "плавучий объект" под Крымским мостом в момент взрыва

Сегодня многие изучают видео момента взрыва грузовика на Крымском мосту. Конспирологи углядели на кадрах с одной из камер наблюдения, которая сняла взрыв фуры, за рулем которой находился 51-летний Махир Юсубов, «неизвестный плавучий объект».