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Конспирологи увидели "плавучий объект" под Крымским мостом в момент взрыва

Конспирологи увидели "плавучий объект" под Крымским мостом в момент взрыва

Сегодня многие изучают видео момента взрыва грузовика на Крымском мосту. Конспирологи углядели на кадрах с одной из камер наблюдения, которая сняла взрыв фуры, за рулем которой находился 51-летний Махир Юсубов, «неизвестный плавучий объект».

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