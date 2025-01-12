Пожар вспыхнул в доме 36-38 по улице Марата, где расположен артцентр творческой группы «Митьки». Но горел не сам центр.
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Пожар вспыхнул в доме 36-38 по улице Марата, где расположен артцентр творческой группы «Митьки». Но горел не сам центр.