Reuters: военные США и Франции сбили десятки БПЛА хуситов в Красном море

Американские и французские войска сбили десятки беспилотников в субботу, 9 марта, после того, как йеменские хуситы атаковали в Красном море сухогруз Propel Fortune и американские эсминцы в Аденском заливе.
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