Атака дронов в Усольском районе задержала возвращение “Зенита-2” в Иркутск

Футболисты петербургского «Зенита-2» задержались на обратном пути в Иркутск после победного матча Второй лиги против местного «Иркутска» из-за перекрытия дороги в Усольском районе, где произошла атака дронов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии