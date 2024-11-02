Страна и люди
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Страна и люди

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Странные попытки возродить язычество

 31 октября Святейший  Патриарх  Кирилл, выступая на заседании Бюро президиума Всемирного русского народного собора, сказал  следующее: "Упомяну также весьма странное явление, которое сейчас наблюдается, — это некие попытки возродить язычество.

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