"Витя, нас окружили, доставай волыну": толпа мигрантов окружила полицию после погони. Это катастрофа

Александр Павлов

А что Путин? Он же сказал о приоритете интересов коренного населения и недопустимости создания анклавов? Сказал. Все проаплодировали. И всё. Главное обозначить,-и ты хороший. А то что это никто не выполняет, это уже-"а я то при чем?" Вот и сейчас по тв1 он опять корреспонденту о чём то рассказывает,-"наше ошибочное мнение..." Да сколько уж можно?! Они ошибаются,-народ расхлёбывает. "Всё в том же духе,-"Народ и партия едины! Уря-а-а!"