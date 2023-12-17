"Витя, нас окружили, доставай волыну": толпа мигрантов окружила полицию после погони. Это катастрофа

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Андрей Павлов
Это все роняет рейтинг Путина, поэтому мы должны такое проглатывать, чтобы не раскачивать лодку. Верно?
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4 час.
Александр Павлов
А что Путин?  Он же сказал о приоритете интересов коренного населения и недопустимости создания анклавов? Сказал. Все проаплодировали. И всё. Главное обозначить,-и ты хороший. А то что это никто не выполняет, это уже-&quot;а я то при чем?&quot; Вот и сейчас по тв1 он опять корреспонденту о чём то рассказывает,-&quot;наше ошибочное мнение...&quot; Да сколько уж можно?! Они ошибаются,-народ расхлёбывает. &quot;Всё в том же духе,-&quot;Народ и партия едины! Уря-а-а!&quot;
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49 мин.
Владимир Козлов
Это сколько же бед он мог натворить! А есть ли у него права? Если есть оштрафовать того кто их выдал.
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28 мин.

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