Улан-Батор: пойман медведь, возможно убивший человека в 2026 году

В пригороде Улан-Батора поймали медведя, которого подозревают в нападении на человека. Операция длилась 20 часов с участием 47 спасателей и добровольцев.
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