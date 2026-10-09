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Царьград

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Улан-Батор: пойман медведь, возможно убивший человека в 2026 году

Улан-Батор: пойман медведь, возможно убивший человека в 2026 году

В пригороде Улан-Батора поймали медведя, которого подозревают в нападении на человека. Операция длилась 20 часов с участием 47 спасателей и добровольцев.

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