Ферстаппен выиграл спринт Формулы 1 в Сингапуре, Рассел разбил машину

Ферстаппен выиграл спринт Формулы 1 в Сингапуре, Рассел разбил машинуGetty Images / Red Bull Content PoolЗаключительный спринт в сезоне Формулы 1 2026 года получился весьма событийным и драматичным.
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