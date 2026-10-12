ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций

Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций, включив в него около 1,6 тыс. юрлиц и физлиц, связанных с оборонным сектором.
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