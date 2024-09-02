Организаторы туров рассказали о сотрудничестве с владеющей Ми-8 «Витязь-Аэро»

«Витязь-Аэро» является крупной компанией, осуществляющей авиаперевозки на Камчатке. Об этом 2 сентября сообщила «Известиям» менеджер туристической организации Kamchatka freeride community Дина Шеболдаева.
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