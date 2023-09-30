В «Аэрофлоте» сообщили: у компании достаточно самолетов для зарубежных рейсов

В «Аэрофлоте» сообщили, что у авиакомпании достаточно самолетов для выполнения рейсов за границу. Авиакомпания «Аэрофлот» прокомментировала предупреждения о возможном аресте за рубежом иностранных самолетов вне российской юрисдикции.