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В «Аэрофлоте» сообщили: у компании достаточно самолетов для зарубежных рейсов

В «Аэрофлоте» сообщили: у компании достаточно самолетов для зарубежных рейсов

В «Аэрофлоте» сообщили, что у авиакомпании достаточно самолетов для выполнения рейсов за границу. Авиакомпания «Аэрофлот» прокомментировала предупреждения о возможном аресте за рубежом иностранных самолетов вне российской юрисдикции.

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