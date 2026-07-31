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Мода и Шоу-бизнес

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Юлия Савичева на засветила нижнее бельё на выступлении в Турции

Юлия Савичева на засветила нижнее бельё на выступлении в Турции

Юлия Савичева решила кардинально изменить привычный образ и музыкальное направление. Исполнительница, которую многие годы знали как поп-певицу, теперь экспериментирует с тяжёлым роком и экстремальными вокальными техниками.

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