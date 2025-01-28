Посол РФ в Южной Корее: Сеул заинтересован в развитии отношений с Россией

Global Look Press / Maksim Konstantinov Несмотря на сложную политическую обстановку и присоединение к антироссийским санкция западных стран, Сеул проявляет заинтересованность в многоплановом развитии отношений с Москвой.
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