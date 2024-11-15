Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

897 подписчиков

В Республике Марий Эл сотрудники полиции и банка провели профилактическую беседу с трудовым коллективом в рамках проекта по повышению финансовой грамотности

В Республике Марий Эл сотрудники полиции и банка провели профилактическую беседу с трудовым коллективом в рамках проекта по повышению финансовой грамотности

В целях профилактики IT-преступлений сотрудники МВД по Республике Марий Эл при поддержке работников банка  проводят в трудовых коллективах мероприятия по предупреждению хищений денежных средств, совершаемых дистанционным способом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх