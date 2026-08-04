1 и 2 августа в Калининградской области снесли 43 бобровые плотины для предотвращения подтоплений

Снос бобровых плотин для предотвращения подтоплений 1 и 2 августа в Калининградской области сотрудники Министерства природных ресурсов совместно с охотниками разобрали 43 бобровые плотины, угрожавшие подтоплением территории.
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