Против сталкера Валерия, который несколько месяцев терроризировал петербурженку Екатерину и угрожал убить ее двухлетнюю дочь, все-таки возбудили уголовное дело.
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Против сталкера Валерия, который несколько месяцев терроризировал петербурженку Екатерину и угрожал убить ее двухлетнюю дочь, все-таки возбудили уголовное дело.