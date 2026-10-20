На западе Украины продолжаются атаки беспилотников. По предварительным данным, под удар попали пограничный переход «Рава-Русская» на границе с Польшей и энергетическая инфраструктура Львовской области.
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