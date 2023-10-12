Врач назвал топ-3 продуктов, убивающих поджелудочную железу

Алексей Кабанов рассказал о вреде алкоголя, газировки и жареного мясаДиетолог-консультант Алексей Кабанов рассказал "Аргументам и Фактам", что для здоровья поджелудочной железы нужно исключить из рациона ряд продуктов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии