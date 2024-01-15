Президентский фонд выделит 16 млн рублей на курганские проекты

Президентский фонд выделит 16 миллионов рублей на 12 проектов, представленных от Курганской области, которые набрали достаточное количество баллов и победили в конкурсе среди более чем 10 тысяч общественных инициатив.
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