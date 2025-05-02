Вспомним всех поименно… ❤️❤️❤️ В честь 80-летия Победы волонтеры группы "Тепло из дома. Новоаннинский" организовали особую акцию.
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Вспомним всех поименно… ❤️❤️❤️ В честь 80-летия Победы волонтеры группы "Тепло из дома. Новоаннинский" организовали особую акцию.