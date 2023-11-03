«Вот и все, сознались»: Лидер французской партии после заявления главкома ВСУ о провале украинского контрнаступления

Все больше людей, что называется, в здравом уме и твердой памяти, в том числе западные политики и эксперты, понимают и открыто заявляют, что Украина не сможет одержать верх над Россией в военном противостоянии.
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