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Любимыми детскими героями по итогам 2023 года стали Маша и Медведь, Крош, Нолик

Любимыми детскими героями по итогам 2023 года стали Маша и Медведь, Крош, Нолик

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Любимыми детскими героями в России по итогам 2023 года стали Маша и Медведь из одноименного сериала, Нолик из сериала "Фиксики", Крош из "Смешариков", Коржик и Карамелька из мультика "Три кота".

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