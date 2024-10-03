Любимыми детскими героями по итогам 2023 года стали Маша и Медведь, Крош, Нолик

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Любимыми детскими героями в России по итогам 2023 года стали Маша и Медведь из одноименного сериала, Нолик из сериала "Фиксики", Крош из "Смешариков", Коржик и Карамелька из мультика "Три кота".