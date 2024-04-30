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Житель Узбекистана осужден на пять лет за оскорбление президента Мирзиеева

Житель Узбекистана осужден на пять лет за оскорбление президента Мирзиеева

В Узбекистане Наманганский городской суд приговорил к пяти годам лишения свободы 28-летнего жителя Намангана, оскорбившего президента республики Шавката Мирзиеева за участие в параде Победы в мае 2023 года в Москве.

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