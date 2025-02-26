Депутат Якубовский: коэффициенты тарифа на электроэнергию сейчас некорректны

В целях борьбы с майнингом с начала года в России изменилась схема оплаты потребленной электроэнергии, однако в некоторых регионах новые тарифы больно ударили по населению, особенно по тем жителям, которые зимой часто используют электронагревательные приборы, сообщает Общественная Служба Новостей.