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Решетников назвал естественным этапом цикла текущее охлаждение экономики

Решетников назвал естественным этапом цикла текущее охлаждение экономики

Текущее охлаждение экономики России является естественным этапом экономического цикла. Такое заявление 2 сентября сделал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

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