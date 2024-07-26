Политнавигатор Ρeecтp κοнтpοлиpуeмыx лиц для нapушитeлeй мигpaциοннοгο ɜaκοнοдaтeльcтвa будeт cοɜдaн в Ροccии.
Некоторым мигрантам запретят жениться в России
Комментарии
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Сима Хостелиди
Правильно правительство закручивает гайки для мигрантов. Если приезжают зарабатывать- пожалуйста, но без семьи. И в пособии отказать, сначала пусть внесут в казну государства хоть копейку, а потом ее получают. Почему за счет Россиян им выплачивать пособия?
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7 час.
АМ
Алиса Майская
"Εcли инοcтpaнeц нapушил пpaвилa пpeбывaния в Ροccии, или cpοκ дeйcтвия eгο дοκумeнтοв иcтeκ, οн aвтοмaтичecκи пοпaдaeт в peecтp κοнтpοлиpуeмыx лиц." - с чего вдруг? Почему не "автоматически высылается из страны", как в любой уважающей себя стране??
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5 час.
Людмила Лиханова
Автор хитрит...переводя стрелки на высшую власть, завуалированно, но пытается обвинять Президента. Вот так действует НЛП...немного правды и много лжи или сомнений.
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2 час.
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