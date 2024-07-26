Некоторым мигрантам запретят жениться в России

Сима Хостелиди Правильно правительство закручивает гайки для мигрантов. Если приезжают зарабатывать- пожалуйста, но без семьи. И в пособии отказать, сначала пусть внесут в казну государства хоть копейку, а потом ее получают. Почему за счет Россиян им выплачивать пособия?

АМ Алиса Майская "Εcли инοcтpaнeц нapушил пpaвилa пpeбывaния в Ροccии, или cpοκ дeйcтвия eгο дοκумeнтοв иcтeκ, οн aвтοмaтичecκи пοпaдaeт в peecтp κοнтpοлиpуeмыx лиц." - с чего вдруг? Почему не "автоматически высылается из страны", как в любой уважающей себя стране??