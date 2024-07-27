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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА продлит контракт с Рошей до лета 2026 года (Иван Карпов)

ЦСКА продлит контракт с Рошей до лета 2026 года (Иван Карпов)

По данным инсайдера Ивана Карпова, в последние дни стороны сблизились по условиям нового контракта и вышли на финальную стадию переговоров.

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