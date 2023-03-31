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Пост замгубернатора по сельскому хозяйству могут ввести в Забайкалье

Пост замгубернатора по сельскому хозяйству могут ввести в Забайкалье

В Забайкальском крае следует ввести пост заместителя губернатора по сельскому хозяйству.Заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов 30 марта в ходе круглого стола по развитию агропромышленного комплекса в ДФО высказал такое предложение.

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