«РБК-Украина»: планы увольнения главы ГУР Буданова* с ударами вглубь России

Причиной распространения сообщений о возможном увольнении начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенанта Кирилла Буданова* стали его обостряющие противоречия с главой офиса украинского президента Андреем Ермаком.
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