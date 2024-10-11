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«РБК-Украина»: планы увольнения главы ГУР Буданова* с ударами вглубь России

«РБК-Украина»: планы увольнения главы ГУР Буданова* с ударами вглубь России

Причиной распространения сообщений о возможном увольнении начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенанта Кирилла Буданова* стали его обостряющие противоречия с главой офиса украинского президента Андреем Ермаком.

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