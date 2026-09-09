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Регионы России

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Исследователи Anthropic предупреждают о рисках быстрого развития искусственного интеллекта

Исследователи Anthropic предупреждают о рисках быстрого развития искусственного интеллекта

Компания Anthropic выразила обеспокоенность по поводу стремительного развития искусственного интеллекта (ИИ), которое, по мнению старшего исследователя Эвана Хубингера, может привести к гибели человечества с вероятностью более 10% в ближайшее десятилетие.

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