Исследователи Anthropic предупреждают о рисках быстрого развития искусственного интеллекта

Компания Anthropic выразила обеспокоенность по поводу стремительного развития искусственного интеллекта (ИИ), которое, по мнению старшего исследователя Эвана Хубингера, может привести к гибели человечества с вероятностью более 10% в ближайшее десятилетие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Полина Гагарина п...
- Женщину в Амурско...
- Женщину в Амурско...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым