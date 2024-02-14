Пискарёв: иноагенты за рубежом хотят дискредитировать выборы президента России

Признанные в России иноагентами и находящиеся за её пределами лица пытаются устроить провокации близ российских загранучреждений, чтобы дискредитировать предстоящие выборы главы государства, заявил депутат Госдумы Василий Пискарёв.
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