«Очень хотелось бы, чтобы в театрах уделили внимание молодым кадрам» 🎭 В академии творческих индустрий «Меганом» подвели итоги образовательной программы «Академия Сергея Безрукова.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Очень хотелось бы, чтобы в театрах уделили внимание молодым кадрам» 🎭 В академии творческих индустрий «Меганом» подвели итоги образовательной программы «Академия Сергея Безрукова.