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Почти 10 тысяч человек умерли от болезней после теракта 11 сентября, более половины — от рака

Почти 10 тысяч человек умерли от болезней после теракта 11 сентября, более половины — от рака

Эксперты связывают это с токсинами, которые попали в воздух после обрушения башен-близнецов. По их данным, любой человек, находившийся в радиусе 2,5 км от небоскребов, подвергся риску воздействия асбеста — вещества, вызывающего рак.

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