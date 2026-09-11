Эксперты связывают это с токсинами, которые попали в воздух после обрушения башен-близнецов. По их данным, любой человек, находившийся в радиусе 2,5 км от небоскребов, подвергся риску воздействия асбеста — вещества, вызывающего рак.
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