Иртыш может залить практически всю территорию Усть-Ишима, сообщил вице-губернатор Ромахин со ссылкой на версию прогноза подтопления села, подготовленную региональным минцифры.
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Иртыш может залить практически всю территорию Усть-Ишима, сообщил вице-губернатор Ромахин со ссылкой на версию прогноза подтопления села, подготовленную региональным минцифры.