Собянин: Флагманский центр в больнице им Буянова введем до конца года

Мэр рассказал, как будет устроен флагманский центр в больнице им БуяноваМэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, что флагманский центр клинической больницы имени Буянова будет введен до конца 2024 года, он рассчитан на прием около 200 пациентов в сутки.