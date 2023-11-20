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«Штурмгевер» из «фашистского гроба»

«Штурмгевер» из «фашистского гроба»

StG 44 из Пензенского областного краеведческого музея. Вид слева. Рукоятка затвора и сам затвор отсутствуют.

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