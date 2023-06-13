Польский сценарий захвата Минска: Почему Варшаву уже не остановить

До польского общества дошло, что правящая партия ведёт его на убой и драка начинается внутри. Так, один из местных политологов, Ханна Крамер, заявила, что Варшава готовится открыть второй фронт против России и Белоруссии.
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