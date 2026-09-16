Сломавшим двери троллейбуса калужанином займутся правоохранительные органы

Пьяный пассажир не только повредил двери, но и не оплатил проезд, выражался и провоцировал водителя. Полиция проводит проверкуВодитель троллейбуса в Калуге, в котором 15 сентября пьяный пассажир повредил двери, подал заявление в полицию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВЦ В комплектацию Се...
- A ГЕРОФАРМ снизила ...
- ДМ ГЕРОФАРМ снизила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым