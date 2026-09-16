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Калужские новости

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Сломавшим двери троллейбуса калужанином займутся правоохранительные органы

Сломавшим двери троллейбуса калужанином займутся правоохранительные органы

Пьяный пассажир не только повредил двери, но и не оплатил проезд, выражался и провоцировал водителя. Полиция проводит проверкуВодитель троллейбуса в Калуге, в котором 15 сентября пьяный пассажир повредил двери, подал заявление в полицию.

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