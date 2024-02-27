Защита осуждённого в Чечне за сожжение Корана Журавеля обжалует приговор

Защита осуждённого на 3,5 года колонии за сожжение Корана Никиты Журавеля обжалует приговор суда. По словам адвоката Юлии Антоновой, которые приводит ТАСС, судебная коллегия по уголовным делам должна дать оценку законности и обоснованности приговора в отношении её подзащитного.
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