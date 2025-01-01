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Эксперты задаются вопросом, зачем ВС РФ нанесли удар ракетой Х-38 по опоре уже разрушенного Антоновского моста Российские военные нанесли удар Х-39 ЛМУР по опоре разрушенного Антоновского железнодорожного моста в Херсонской области.

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Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
Если есть опора, мост восстановить возможно относительно быстро, если нет, то мост не восстановить в условиях войны. Так что наши военные исключили для хохлов использование моста для переправы войск.
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16 час.
ХА
Харченко Александр
Там был пункт наблюдения, всего-навсего
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14 час.

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