Экс-миллиардер и основатель сети "Связной" Максим Ноготков устроил пляски на своём эзотерическом кэмпе

Бывший миллиардер и бывший владелец сетей "Связной" и Pandora, а также основатель арт-парка "Никола-Ленивец" Максим Ноготков, во время своего кэмпа в рамках эзотерического проекта "Свидетели Ороборо" продемонстрировал "пляски Святого Вита".
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