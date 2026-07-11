Экс-миллиардер и основатель сети "Связной" Максим Ноготков устроил пляски на своём эзотерическом кэмпе

Бывший миллиардер и бывший владелец сетей "Связной" и Pandora, а также основатель арт-парка "Никола-Ленивец" Максим Ноготков, во время своего кэмпа в рамках эзотерического проекта "Свидетели Ороборо" продемонстрировал "пляски Святого Вита".