Залог уходит в прошлое: Арендодатели меняют правила игры

Новости внутренней и внешней политики в России

Российский рынок долгосрочной аренды жилья проходит через масштабную трансформацию. Классический обеспечительный платеж, который десятилетиями оставался незыблемым правилом при заезде в квартиру, стремительно теряет свою актуальность, пишет ПРО ФИНАНСЫ.