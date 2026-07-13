Залог уходит в прошлое: Арендодатели меняют правила игры

Российский рынок долгосрочной аренды жилья проходит через масштабную трансформацию. Классический обеспечительный платеж, который десятилетиями оставался незыблемым правилом при заезде в квартиру, стремительно теряет свою актуальность, пишет ПРО ФИНАНСЫ.
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