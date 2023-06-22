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Говорил сейчас с поляком (друг мой) вот что он поведал:
Курганский губернатор высказался о необходимости ликвидации ряда национальных диаспор
ИМ НАС ВОВЕКИ НЕ ПОНЯТЬ
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E
Elvira
"Ой все" ))). Мужик блин)))
Говорил сейчас с ...
E
Elvira
" Ой все" - это что??? Даже выражения у тебя как у дурочки на лавочке))
Говорил сейчас с ...
Николай Галыгин
Белый Дом благословил переработку укров на ливер так что утилизации подлежат все укронацики
Слава Богу наша а...
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