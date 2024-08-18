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Строители-мигранты обогнали россиян по зарплатам: что происходит?
Комментарии
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виктор климахин
Черножопые мигранты чурки не такие спецы как их малюют олигархи министры госдума с депутатами после них один брак и переделки доделки это чуркистан В СТРОЙБАТЕ при СССР черножопые только и могли через жопу работать и переделки после них и до сих пор осталось и будут это порода ишаков ослов с шакалами Черножопые любую технику гробят после них только на свалку права куплены и специальности по которым чурки работать не могут это раздолбай с чуркистана Их только убивать как псов шакалов гиен и придачу ихних муфтий политиков президентов с чуркистана до последнего черножопого басмача мигранта исламиста ОНИ друзья олигархов продажных чиновников полицаев политиков Враги РОССИИ И РОССИЯН БЫЛИ И БУДУТ КАК ШАКАЛЫ ГИЕНЫ ПАРАЗИТЫ ВСЕГО МИРА
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2 час.
виктор климахин
Г дето и есть такое но это уже прошлом госдума и депутаты на ихней стороне и против Россиян все льготы права черножопым чуркам с чуркистана нас на помойку отправляют ИМПОРТ ЗАМЕЩЕНИЕ ЧЕРНОЖОПЫМИ ЧУРКИСТАНЦАМИ
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2 час.
виктор климахин
это виноваты единороссы демократы либералы депутаты олигархи предатели
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2 час.
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