Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 875 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий
    Вспоминается мульт про самого большого друга. В нём была девочка, которой клялся в том, что он её самый большой друг ...Россия под огнём,...
  • ninikooo Митусова
    После суда ( даст Бог не продажного) и отбытия наказания депортировать этих тварей в аулы, к ишакам. А многочисленных...Шутки кончились.М...
  • Сергей Федотов
    Это они у себя дома может быть и большие джигиты. А у нас они маленькие дрова - чурки.Шутки кончились.М...

Строители-мигранты обогнали россиян по зарплатам: что происходит?

Строители-мигранты обогнали россиян по зарплатам: что происходит?

Avia.pro - СМИ Как же прекрасно жить в стране, где, казалось бы, всё должно быть логично и предсказуемо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виктор климахин
Черножопые   мигранты чурки    не  такие   спецы   как  их  малюют  олигархи   министры    госдума   с   депутатами    после  них   один  брак   и  переделки   доделки   это  чуркистан   В   СТРОЙБАТЕ  при   СССР   черножопые    только   и  могли   через   жопу  работать    и  переделки   после  них    и  до  сих   пор   осталось  и  будут   это   порода    ишаков   ослов   с  шакалами   Черножопые   любую   технику  гробят   после  них   только   на  свалку    права  куплены  и   специальности   по   которым   чурки   работать   не  могут   это  раздолбай   с  чуркистана   Их   только  убивать   как   псов  шакалов   гиен    и   придачу   ихних  муфтий   политиков   президентов   с  чуркистана    до  последнего   черножопого   басмача    мигранта   исламиста   ОНИ   друзья   олигархов   продажных  чиновников  полицаев    политиков    Враги   РОССИИ    И   РОССИЯН    БЫЛИ   И  БУДУТ    КАК  ШАКАЛЫ   ГИЕНЫ    ПАРАЗИТЫ    ВСЕГО  МИРА
Ответить
2 час.
виктор климахин
Г  дето   и  есть   такое   но  это   уже  прошлом    госдума  и  депутаты    на  ихней  стороне    и  против  Россиян   все  льготы   права  черножопым   чуркам  с  чуркистана   нас  на  помойку   отправляют    ИМПОРТ   ЗАМЕЩЕНИЕ   ЧЕРНОЖОПЫМИ   ЧУРКИСТАНЦАМИ
Ответить
2 час.
виктор климахин
это   виноваты    единороссы    демократы   либералы   депутаты  олигархи      предатели
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх