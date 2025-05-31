Рогов о том, как принял Рах в качестве соведущей «Модного приговора»

После ухода Александра Васильева из «Модного приговора» начались поиски нового ведущего фэшн-шоу. В итоге продюсеры решили провести кастинг с народным голосованием, чтобы зрители сами выбрали лицо передачи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии