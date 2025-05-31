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Рогов о том, как принял Рах в качестве соведущей «Модного приговора»

Рогов о том, как принял Рах в качестве соведущей «Модного приговора»

После ухода Александра Васильева из «Модного приговора» начались поиски нового ведущего фэшн-шоу. В итоге продюсеры решили провести кастинг с народным голосованием, чтобы зрители сами выбрали лицо передачи.

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ИГ
Ирина Галивец
Посмотрите интервью Рогова Юлии Меньшовой. Очень содержательные и уместные ответы. С прекрасным чувством юмора.
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