За сентябрь 2024 года ЦБ мира купили в свои золотовалютные резервы ещё 40 тонн золота

Согласно предварительным данным Всемирного совета по золоту / World Gold Council (WGC), то за сентябрь 2024 года, центральные банки мира запаслись дополнительным объёмом золота в своих золотовалютных резервах - в общей сложности ещё на 40 тонн.
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