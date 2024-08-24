Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Третий раз за лето в России захватывают заложников в колониях и СИЗО. Как это стало возможно?

Третий раз за лето в России захватывают заложников в колониях и СИЗО. Как это стало возможно?

SHOT: при захвате ИК-19 под Волгоградом погибли восемь заложников Под Волгоградом в исправительной колонии строгого режима четверо заключенных, которые проповедовали радикальный ислам, захватили в заложники двенадцать человек.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Вывод единственный - взяточничество на всех уровнях аппарата!
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17 час.
ВФ
Владимир Фомин
За деньги мать родную продадут но вопрос к ФСИН у нас что в тайге или на севере зон нет что Вы этих мастурбеков в южные красные зоны отправляете опять бабки
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15 час.
Сергей
Продажные сотрудники в погонах ДОЛЖНЫ ВИСЕТЬ на вышках зоны, ЧТОБ ВСЕМ БЫЛО ВИДНО С ЛЮБОГО УГОЛКА зоны!!!!!
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1 час.

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