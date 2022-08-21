На что обращать внимание при покупке бахчевых культур? Как выбрать спелый, вкусный и безопасный арбуз? фото: Legion MediaВ августе поспевает урожай бахчевых — лучший гастрономический подарок от жаркого месяца.
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